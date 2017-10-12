يكتب بيديه الاثنين وراتبه الأول صدمة.. أغرب 7 معلومات عن «أميتاب باتشان»

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يحتفل - اليوم الأربعاء - نجم بوليوود الأول، الممثل الهندي أميتاب باتشان، بعيد ميلاده الـ75، متمتعًا بشعبيته الواسعة التي عُرف بها منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، بأفلام مثل Zanjeer وDeewaar، حيث اشتهر باسم "الشاب الغاضب" في السينما الهندية.

وظهر باتشان منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلمًا، خلال حياته المهنية التي امتدت لما يزيد على 4 عقود، ليصبح أكثر الممثلين تأثيرًا في تاريخ السينما الهندية، خاصةً في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وفاز باتشان بالعديد من الجوائز الكبرى، منها 3 من "جوائز الفيلم الوطني" لأفضل ممثل، و14 جائزة "فيلم فير"، إلى جانب الكثير من الجوائز الأخرى التي حصدها في المهرجانات السينمائية الدولية.



وفيما يلي نستعرض أغرب المعلومات الطريفة عن حياة أميتاب:

1- يعد أميتاب أحد الماهرين يدويا، حيث يمكنه أن يكتب جيدًا بيديه الاثنين.

2- لديه ذاكرة حادة حيث لا ينسى أبدا أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة لأي من أقاربه أو أفراد عائلته.

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3- كان أول ممثل آسيوي قُدم له تمثالا من الشمع في متحف "مدام توسو" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

4- ولد في عائلة أدبية، هاريفانش راي باتشان، وأُختير له اسم أميتاب، وهو ما يعني "تألق لا ينتهي".

5- بلغت قيمة أول راتب له في السينما 300 روبية.

6- هوى والده جمع الساعات والأقلام، وكذلك السيارات، حيث يمتلك 11 سيارة حاليًا على الأقل منها سيارة لكزس، واثنتين بي إم دبليو، و3 سيارات مرسيدس.

7- حقق أميتاب رقمًا قياسيًا حيث قام بتصوير 23 مشهدًا في 5 ساعات، خلال فيلمه "Shootout At Lokhandwala".