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استقرار أسعار الدولار فى البنوك.. و«قناة السويس» يسجل أقل سعر

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استقرار أسعار الدولار فى البنوك.. و«قناة السويس» يسجل أقل سعر استقرار أسعار الدولار فى البنوك.. و«قناة السويس» يسجل أقل سعر

التحرير

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شهدت الدولار اليوم إستقرارًا ملحوظًا بالبنك المركزي اليوم، مسجلاً 17.69 جنيه للبيع و17.59 جنيه للشراء. 

وسجل بنك إتش إس بي سي أعلى سعر بـ17.71 للبيع، و 17.61 للشراء مقابل الجنيه المصري.

بينما سجل الدولار أقل سعر ببنك قناة السويس وبنك إيران للتنمية وكريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامى مسجلين  17.68 للبيع، و 17.58 للشراء. 

وسجل الدولار  بالبنك التجارى الدولى والبنك الزراعى المصرى  17.68 جنيه للبيع، و 17.58 جنيه للشراء.

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 العملات الأجنبية:

 كما شهدت متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزى إستقرارا ملحوظًا اليوم، ليسجل اليورو 20.94 للبيع، 20.81 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.35 جنيه للبيع، 22.22 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.17 جنيه للبيع، 18.06 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.77 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.68 جنيه للبيع، و2.66 جنيه للشراء.

 العملات العربية:

استقرت أيضا أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.64 جنيه للبيع، و58.21 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.78 جنيه للشراء.

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