غدا سقوط أمطار في الإسكندرية.. والعظمى بالقاهرة 28

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، أن يستمر الطقس معتدلا شمالا، من المحافظات الساحلية حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج به بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وتجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 والصغرى 19، والإسكندرية 26 - 21، ومطروح 25 - 19.