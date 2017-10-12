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شهود : هناك 4 رجال متورطون في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

شهود : هناك 4 رجال متورطون في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم

10:25 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

شهود : هناك 4 رجال متورطون في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

كوالالمبور- (د ب أ):
قال مسؤول شرطة ماليزي في شهادة أمام القضاء اليوم، الخميس، إن هناك أربعة رجال يشتبه بتورطهم في مؤامرة اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،من بينهم رجلان ظهرا في محتوى كاميرات المراقبة بمطار كوالالمبور الدولي قبيل الجريمة التي وقعت به في فبراير .

وتخضع امرأتان مشتبه بهما ،وهما الإندونيسية سيتي عايشة، 25 عاما، والفيتنامية دوان تاي هيونج، 29 عاما، للمحاكمة بتهمة قتل كيم. واتهمت المرأتان بالمسح على وجه كيم بغاز أعصاب شديد السمية في 13 فبراير الماضي ، ما أدى إلى وفاته

وقال مسؤول الشرطة وان عزيز اليوم إن مقاطع أظهرت المرأتين وهما تلتقيان اثنين من الرجال المشتبه بهم، واللذان تم تعريفهما فقط باسم السيد واي والسيد تشانج، في المطار قبيل الهجوم.

وأضاف مسؤول الشرطة أن السيد واي قد قدم للمشتبه بها دوان المادة السائلة التي يشتبه بأنها استخدمت في الهجوم، بينما قدم السيد تشانج المادة السائلة أيضا لسيتي عايشة.
وعرّف مسؤول الشرطة الرجلين الآخرين باسمي هاناموري وجيمس. وقال إنه من المعتقد أن جيمس قد جند سيتي عايشة ، بينما يشتبه بأن هاناموري قد أسند بعض المهام للسيد واي.

وفي حال إدانتهما، يمكن أن تواجه المرأتان عقوبة الإعدام. ودفعت المشتبه بهما ببراءتهما في 2 أكتوبر في مستهل المحاكمة.

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مصراوي Masrawy

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