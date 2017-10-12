استئصال ورم وزنه 20 كيلو من جسد مريضة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نجح أطباء الجراحة بمستشفى التأمين الصحي في السويس، أمس الأربعاء، في استئصال ورم يزن 20 كيلو جرام، من جسد مريضة عمرها 56 عاماً، ومصابة بجلطة.

وقال الدكتور محمد سعد غزال وكيل وزارة الصحة في السويس، إن العملية كانت خطيرة نظرًا لسن المريضة التي تبلغ من العمر 56 عامًا، كما أنها مصابة بجلطة، وأجريت لها من قبل عملية جراحية لتركيب 3 دعامات.

وأشار الدكتور محمد غزال، في تصريحات صحفية، أن الدكتور أحمد التوني استشاري جراحة الأورام، رأس الفريق الجراحي الذي أجرى العملية بمعاونة الأطباء أحمد فتحي أخصائي جراحة الأورام، والطبيب جودة عبدالمنعم أخصائي التخدير والدكتور يوسف حبيب والدكتور محمد خيال أخصائيين العناية المركزة.

وفي السياق قال الدكتور محمد حواش مدير مستشفى التأمين الصحي، إن المريضة التي أجريت لها العملية، كانت تعاني ألامًا شديدة بمنطقة أسفل البطن، وتضخم زائد عن الحد، وتبين بالفحص أنها تعاني من ورم على المبيض.

وأضاف أن العملية التي أجريت لها استمرت أكثر من 5 ساعات، ونقلت بعدها إلى العناية المركزة، تحت الملاحظة وعقب استقرار سيتم تحويلها لقسم الجراحة.