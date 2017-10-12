إصابة طالب صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الخطاطبة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب اليوم الخميس، طالب بإصابات متعددة أثناء عبوره مزلقان الخطاطبة بالسادات، صدمه قطار القاهرة، ونقل إلى المستشفى.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى منوف العام بوصول "ح .م. م. ا" طالب ومقيم دائرة مركز السادات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالبطن والصدر، حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال خاله، قرر أنه أثناء عبور المصاب مزلقان الخطاطبة اصطدم به القطار القادم من البحيرة، في اتجاه القاهرة، وحدث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر.