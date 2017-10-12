طارق عامر: 18 مليار دولار استثمارات خارجية تدفقت إلى الاقتصاد المصري

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج متكامل يجب تقييمه كليا وليس جزئيا، وما تحقق من نتائج حتى الآن - بحسب وصف مدراء الاستثمار العالميين - يعد إعجازا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى من واشنطن، اليوم الخميس، أن مصر جذبت طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية التى تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.

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كما لفت إلى أن مديرى الصناديق الدولية ومؤسسات الاستثمار العالمية وصفوا تلك النتائج التى حققتها مصر بالإعجاز ، ليضعوا مصر الجهة الأولى عالميا المرغوب الاستثمار بها على مستوى الأسواق الناشئة.

وشدد محافظ البنك المركزى على أن هذا التحول فى حجم الثقة من جانب المؤسسات الدولية والعالمية يعد الإنجاز الأكبر، لم يكن ليتحقق لولا حكمة الشعب المصرى الذى يعود تاريخه لآلاف السنين ، ويملك الحس والوعى لدعم بلاده واقتصادها ، إدراكا منه بأن قدرات اقتصاده الذى تطلع إليه سنوات طويلة يجب أن تستغل وتظهر وهذا ما بدأ يتحقق.