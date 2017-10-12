القيعي: طاهر تعرض للظلم في الانتخابات الماضية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرى عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن المجلس الحالي للقلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر، هو ضحية لخطأ مسؤولي الجهة الإدارية في الانتخابات الماضية.

وقال مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية: «مسؤول الجهة الإدارية كان على علم بالخطأ وترك الأمور تسير كما هي"، مضيفًا: "أرى أنه كان يجب على وزارة الرياضة تجري انتخابات طارئة بعد حل المجلس، ومجلس الأهلي حينها لم يكن لديه أيه مشكلات وكان سيدخل الانتخابات ولا يترشح أحد أمامه، الحل الحالي لم يكن نموذجي أو سليم".

شاهد أيضا

وكان قد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر في اجتماعه سابق له، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر المقبل، وأكد المجلس أن اختيار يوم 30 نوفمبر يأتي لكونه إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.

واختتم المجلس أنه سيتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع ينتهي في 21 من الشهر نفسه، وإعلان الدعوة للجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر.