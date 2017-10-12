عمارة: مشاركة أبو تريكة في المونديال «جنان».. وله أبعاد سياسية

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وصف عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة السابق، أن طلب مشاركة محمد أبوتريكة في مونديال روسيا 2018، بعد أن نجح الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بـ«الجنون».

وأضاف وزير الرياضة السابق اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية: "اعتقد أن هذه المطالبات لديها بعد سياسي، فلماذا أبو تريكة بالتحديد، ولماذا ليس حازم إمام أو محمد بركات، فمالطبات عودته للكرة والمشاركة في مباريات كأس العالم جنان".

وأشار «عمارة» إلى أن أبو تريكة محلل جيد للغاية، فهو لاعب كرة قدم عظيم ومحلل ممتاز، ولكن ظروفه السياسية اختلفت تمامًا في الفترة الأخيرة.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.