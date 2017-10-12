عبد المنعم عمارة يعلن مقاطعته لانتخابات الأهلي

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أعلن عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، عن مقاطعته لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، والتي يتنافس عليها محمود طاهر رئيس النادي الحالي، ومحمود الخطيب نائب الرئيس السابق، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية.

وقال وزير الشباب والرياضة السابق، إنه يقدر ويحترم محمود الخطيب، وكذلك محمود طاهر، ويرتبط بعلاقات جيدة معهما، مؤكدًا أنه لن يشارك في انتخابات الأهلي المقبلة بسبب علاقته الجيدة مع طاهر والخطيب.

واختتم عبد المنعم عمارة حديثه أنه عاشر الخطيب ولعب معه، ويرتبط بصداقة مع محمود طاهر، والأول قام بضم العامري فاروق لقائمته على منصب نائب الرئيس، وهو بمثابة نجله وتحدث معه منذ أيام وأبلغه بترشحه.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، قرر في اجتماع سابق له، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر المقبل، وأكد المجلس أن اختيار يوم 30 نوفمبر يأتي لكونه إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.

وأوضح المجلس أنه سيتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع ينتهي في 21 من الشهر نفسه، وإعلان الدعوة للجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر.