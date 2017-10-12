أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عبد المنعم عمارة يعلن مقاطعته لانتخابات الأهلي

Google+ Print
عبد المنعم عمارة يعلن مقاطعته لانتخابات الأهلي عبد المنعم عمارة يعلن مقاطعته لانتخابات الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، عن مقاطعته لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، والتي يتنافس عليها محمود طاهر رئيس النادي الحالي، ومحمود الخطيب نائب الرئيس السابق، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، في تصريحات إذاعية.

وقال وزير الشباب والرياضة السابق، إنه يقدر ويحترم محمود الخطيب، وكذلك محمود طاهر، ويرتبط بعلاقات جيدة معهما، مؤكدًا أنه لن يشارك في انتخابات الأهلي المقبلة بسبب علاقته الجيدة مع طاهر والخطيب.

واختتم عبد المنعم عمارة حديثه أنه عاشر الخطيب ولعب معه، ويرتبط بصداقة مع محمود طاهر، والأول قام بضم العامري فاروق لقائمته على منصب نائب الرئيس، وهو بمثابة نجله وتحدث معه منذ أيام وأبلغه بترشحه.

شاهد أيضا

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، قرر في اجتماع سابق له، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر المقبل، وأكد المجلس أن اختيار يوم 30 نوفمبر يأتي لكونه إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.

وأوضح المجلس أنه سيتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع ينتهي في 21 من الشهر نفسه، وإعلان الدعوة للجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»