مدير المنتخب يناقش مع كوبر الاستعداد لكأس العالم

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يعقد إيهاب لهيطة، مدير منتخب الوطني، جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب، اليوم الخميس، لمناقشة برنامج الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

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ومن المقرر أن يبحث لهيطة الترتيبات الخاصة بالمنتخب الوطني، وبرنامج الاستعداد لمباراة غانا، في نوفمبر المقبل، ضمن ختام التصفيات، بالإضافة للبرنامج الخاص بالمشاركة في كأس العالم، والذي سيشمل مباريات ودية ومعسكرات طويلة.

كان المنتخب الوطني تأهل لكأس العالم بروسيا، المقرر إقامته الصيف المقبل، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة الوصافة.