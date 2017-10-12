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مصرع طالب وإصابة 4 في حادث تصادم بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب وإصابة 4 في حادث تصادم بأسوان

10:23 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

مصرع طالب وإصابة 4 في حادث تصادم بأسوان

مستشفى ادفو العام

أسوان - (مصراوي):

لقي طالب مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادث تصادم على طريق "إدفو - الرمادي" الزراعي بمركز إدفو شمال غرب أسوان.

وتلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع حادث سير ناحية قرية المار يناب بدائرة مركز إدفو، جراء تصادم ثلاث سيارات، ووقوع حالة وفاة لطالب 14 عامًا، وإصابة 4 أشخاص آخرين.

ونقل المصابين لمستشفى إدفو العام، وجثة الطالب إلى المشرحة، وتحرر محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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