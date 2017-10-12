"الفلفل إكس".. هذا ما يحدث لك إذا تناولت الفلفل الأكثر حرارة في العالم

"الفلفل إكس".. هذا ما يحدث لك إذا تناولت الفلفل ا

كتب - هشام عواض:

توصلت شركة أمريكية إلى ابتكار فلفل حار، قالت إنه أكثر فلفل حار في العالم، وذلك حصيلة جهد أبحاث استمرت 10 سنوات، بحسب موقع "odditycentral" الأمريكي.

قال إد كيري، المُؤسس والعالم والشيف لشركة PuckerButt Pepper الأمريكية، إنه قد توصل إلى إنتاج "الفلفل إكس"، وزعم إنه الفلفل الأكثر حرارة في العالم، متخطيًا فلفل كارولاينا ريبر الأكثر حرارة في العالم لأكثر من 4 سنوات، بأكثر من مرتين.

وتتكون صلصلة فلفل إكس من خليط من الخل المُقطر وجذور الزنجبيل والكركم والكزبرة والكمون والخردل الجاف.

ووصلت حرارة هذا الفلفل إلى 3.18 مليون وحدة سكوفيل (وهي مقياس قوة الطعم الحار)، في حين أن حامل الرقم القياسي العالمي السابق كارولينا ريبر وصل مستوى حرارته إلى 1.6 مليون وحدة. لذلك فمن الآن يُمكننا أن نقوم أن فلفل إكس هو الأكثر حرارة على الإطلاق.

ومن المُحتمل أن يكون المذاق الحار جدًا لهذا الفلفل قاتل، إذ إن المحتوى المُرتفع للكبسايسين، وهو المكون النشط الذي ينتج عن الإحساس بالحرق عند التلامس مع أي أنسجة، ويُمكن أن يُرسل للجهاز المناعي أن جسدك يتعرض للإحتراق بشكل حقيقي. لهذا السبب، فإن الفلفل إكس هو مُتاح فقط كعنصر ضمن الصلصلة الأكثر حرارة في العالم.