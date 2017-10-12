ضبط 19 بندقية نارية غير مرخصة و323 مخالفة مرافق في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكبر على مراكز قنا التسعة بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها بالمحافظة.

وضبطت الحملة 19 بندقية نارية غير مرخصة، وألقت القبض على حائزيها، بالإضافة إلى 2 من تجار المواد المخدرة، و130 مخالفة بيئية متنوعة، و323 مخالفة مرافق.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.