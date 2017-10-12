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ضبط 19 بندقية نارية غير مرخصة و323 مخالفة مرافق في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 19 بندقية نارية غير مرخصة و323 مخالفة مرافق في قنا

10:08 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

ضبط 19 بندقية نارية غير مرخصة و323 مخالفة مرافق في قنا

ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، حملة أمنية مكبر على مراكز قنا التسعة بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها بالمحافظة.

وضبطت الحملة 19 بندقية نارية غير مرخصة، وألقت القبض على حائزيها، بالإضافة إلى 2 من تجار المواد المخدرة، و130 مخالفة بيئية متنوعة، و323 مخالفة مرافق.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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