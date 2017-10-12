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تقرير: روسيا ترى أن نتنياهو بحاجة إلى أجواء الحرب مع حزب الله

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مصراوي Masrawy

تقرير: ترى أن نتنياهو بحاجة إلى أجواء الحرب مع حزب الله

10:06 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

تقرير: روسيا ترى أن نتنياهو بحاجة إلى أجواء الحرب مع حزب الله

القاهرة- (د ب أ):
أعادت التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بالمواجهة العسكرية على الجبهة اللبنانية، احتمالات الحرب إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصاً أن تصريحات كل من الفريقين تتزامن مع إجراءات إدارة الرئيس دونالد العقابية ضد إيران والحزب.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم، الخميس، عن مصادر لبنانية وثيقة الصلة بالقيادة الروسية أن المخاوف من شن إسرائيل الحرب طرحت على موسكو من جانب مسؤولين لبنانيين، وأن تقييم الدبلوماسية الروسية كان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج في هذه المرحلة إلى الإبقاء على أجواء الحرب لأن التأكيد على أخطار المواجهة مع إيران وحزب الله والمبالغة في ارتفاع مستوى تسلحه، يساعدان زعيم الليكود على استمرار حكومته التي تعصف بها الخلافات، وحفظ الحد الأدنى من التماسك في صفوفها، من دون خوض الحرب".

وتستند موسكو، بحسب المتصلين بها، إلى امتناع طهران عن الرد على القصف الإسرائيلي في سورية لاستنتاجها أنها ليست في مناخ التسبب بحرب في الظرف الراهن مع إسرائيل.
واتفقت مصادر سياسية لبنانية مع استبعاد موسكو الاتجاه نحو الحرب، وقالت إن "إسرائيل حققت بسبب الحروب الداخلية العربية في العراق وسورية واليمن مكاسب استثنائية مجانية لجهة تدمير الجيوش العربية الرئيسة التي تشكل تهديداً استراتيجياً لها"، وأن إسرائيل "تترجم هذا على الساحة الفلسطينية يومياً بمزيد من التهويد للقدس وإضعاف الشريك الفلسطيني المفاوض في التسوية المفترضة".

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مصراوي Masrawy

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