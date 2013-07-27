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أهالي معتصمي رابعة يقطعون السكك الحديدية بالعياط

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أهالي معتصمي رابعة يقطعون السكك الحديدية بالعياط أهالي معتصمي رابعة يقطعون السكك الحديدية بالعياط

كتب : محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز منذ 56 دقيقة

قالت مصادر أمنية إن عددا من أهالي قرية العياط بمحافظة الجيزة تجمهروا لمدة ساعتين على قضبان السكك الحديدية التي تمر أمام قريتهم، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على أحداث طريق النصر فجر اليوم، وإصابة عدد من ذويهم.

وأضافت المصادر، أن عدد المتجمهرين نحو 150 فردا وهم من أهالي المعتصمين في رابعة العدوية، وأن عددا من قيادات مديرية أمن الجيزة توجهت إلى هناك للتفاوض معهم وإقناعهم بفتح الطريق والسماح للقطارات بالمرور؛ حيث انتقل إلى مقر الاحتجاج اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية وتمكنا من إقناعهم بفتح الطريق.

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