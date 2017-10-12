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الصحة: إصدار 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 325 مليون جنيه

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الصحة: إصدار 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 325 مليون جنيه

10:03 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

الصحة: إصدار 147 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 325 مليون جنيه

وزارة الصحة

كتب - احمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان 147 ألفا و 117 قرارا للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي حتى 5 أكتوبر الجاري، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 325 مليونا و924 ألف جنيه.

أعلن ذلك الدكتور عماد كاظم ، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وقال في تصريح له اليوم الخميس إن من بين تلك القرارات 32 ألفا و139 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 102 ألف و706 قرارات لإجراء عمليات جراحة ،وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 1447 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 123 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪‪48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة

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