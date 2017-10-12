إحالة مدير مدرسة وسكرتير بسوهاج للنيابة بتهمة اختلاس 129 ألف جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أمر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الخميس، بإحالة مدير وسكرتير مدرسة تابعة لإدارة المراغة التعليمية إلى النيابة العامة، وإلحاقهما بعمل إداري لاختلاسهما مبلغ 129 ألف جنيه من الرسوم المدرسية، واستغلالها في أعمال تجارية خاصة بهما.

وتم الكشف عن عدة مخالفات بالمدرسة، وتبين عدم استخراج قسائم 123 تربية وتعليم للطلاب المسددين للرسوم -والبالغ عددهم 1621 طالبًا- واتفاق سكرتير المدرسة مع المدير بتوريد 15 ألف جنيه فقط من إجمالي 144 ألفًا من حساب الرسوم المدرسية.

شاهد أيضا

وكشف "عبد المنعم" -في تصريحات صحفية- أن إدارة المدرسة قامت بتحصيل مبلغ 100 جنيه من الطلاب كرسوم للعام الدراسي الجديد بدلا من 79 جنيهًا، وتحصيل 30 جنيهًا من الأيتام بالمخالفة للقرار الوزير.