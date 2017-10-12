أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إحالة مدير مدرسة وسكرتير بسوهاج للنيابة بتهمة اختلاس 129 ألف جنيه

Google+ Print
إحالة مدير مدرسة وسكرتير بسوهاج للنيابة بتهمة اختلاس 129 ألف جنيه إحالة مدير مدرسة وسكرتير بسوهاج للنيابة بتهمة اختلاس 129 ألف جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الخميس، بإحالة مدير وسكرتير مدرسة تابعة لإدارة المراغة التعليمية إلى النيابة العامة، وإلحاقهما بعمل إداري لاختلاسهما مبلغ 129 ألف جنيه من الرسوم المدرسية، واستغلالها في أعمال تجارية خاصة بهما.

وتم الكشف عن عدة مخالفات بالمدرسة، وتبين عدم استخراج قسائم 123 تربية وتعليم للطلاب المسددين للرسوم -والبالغ عددهم 1621 طالبًا- واتفاق سكرتير المدرسة مع المدير بتوريد 15 ألف جنيه فقط من إجمالي 144 ألفًا من حساب الرسوم المدرسية.

شاهد أيضا

وكشف "عبد المنعم" -في تصريحات صحفية- أن إدارة المدرسة قامت بتحصيل مبلغ 100 جنيه من الطلاب كرسوم للعام الدراسي الجديد بدلا من 79 جنيهًا، وتحصيل 30 جنيهًا من الأيتام بالمخالفة للقرار الوزير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»