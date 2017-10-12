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كاترين أشتون تدعو واشنطن إلى عدم المساس بالاتفاق النووي الإيراني

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مصراوي Masrawy

كاترين أشتون تدعو واشنطن إلى عدم المساس بالاتفاق النووي الإيراني

09:55 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

كاترين أشتون تدعو واشنطن إلى عدم المساس بالاتفاق النووي الإيراني

كاترين آشتون

لندن- ( أ ش أ):

دعت المنسقة السابقة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ، إلى عدم المساس بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران.

وقالت آشتون، في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، إن "الإيرانيين خلال المفاوضات قاموا بطرح سؤال هل من الممكن أن نعتمد على أن هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، سيتم تنظيمه من الجانب الآخر، وذلك في حال القيام بجميع الأشياء العملية مثل نزع الأسلحة وإجراء بعض التغييرات؟"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يعد جزءا كبيرا وهاما لأنهم (الإيرانيون) ملتزمون بالاتفاق وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة مستقلة وبالتالي فإن لها توقعات مقبولة".

وأكدت آشتون أن المحادثات جارية في إيران في الوقت الحالي لمناقشة الآثار الدبلوماسية على الأمن الإقليمي، مشيرة إلى أنه بالنسبة للدول الخمس الأخرى المشاركة في هذا الاتفاق بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن الرسالة التي ستصدر من جانبهم حول استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أمرا مهما لأن هذا يصب في مصلحة الفائدة التي ستعود على الإيرانيين بغض النظر عن عودة بعض الأصول الخاصة بهم.

وأضافت آشتون أنه "بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في ، فإن أحد الأسئلة التي تدور في أذهانهم هل من الممكن أن نتفق مع أمريكا"، مشددة على أنه "مع ذلك فإنه في النهاية يجب أن نقوم باستخدام الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل للمشاكل حتى إذا كنا قد شاهنا في الماضي صراعات مروعة".

وأشارت آشتون إلى أنه في حال وجود مجموعة مقترحات دبلوماسية فإنها ستكون جزءا من الحل، مضيفة أنه يجب التأكد من أن التوصل إلى اتفاق من جانب رئيس واحد سيتم احترامه من جانب الرئيس الآخر.

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Asha

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