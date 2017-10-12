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مصدر سوري: 65 مسلحا من المعارضة سلموا أنفسهم للجيش السوري بشمال البلاد

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مصراوي Masrawy

مصدر سوري: 65 مسلحا من المعارضة سلموا أنفسهم للجيش السوري بشمال البلاد

09:45 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

مصدر سوري: 65 مسلحا من المعارضة سلموا أنفسهم للجيش السوري بشمال البلاد

بشار الأسد

دمشق -( أ ش أ):

أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الخميس بتسليم 65 مسلحا من إحدى الجماعات المعارضة المسلحة بشمال سوريا، أنفسهم للجيش بوساطة أفراد من القوات الروسية من مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة "حميميم".

وقال المصدر - وفقا لقناة ( اليوم ) - "إن الجماعة المسلحة كانت تنشط في قرية أبو كهف الواقعة في محافظة حلب شمال سوريا، وسلمت هذه الجماعة - المكونة من 65 عنصرا- نفسها عند حاجز تابع لسيطرة الجيش في تلك المنطقة .. هؤلاء الناس كنا ننتظرهم هنا، وأخبرونا عبر وسطاء أنهم مستعدون لتسليم أنفسهم والخروج، وبمساعدة عناصر من القوات الروسية تمكنا من إجراء مفاوضات معهم".

وأضاف:"تلك المجموعة من المقاتلين كانوا يتواجدون فقط في الخطوط الخلفية للمعارك ولم يشاركوا بأي أعمال قتالية .. مشيرا إلى أن السلطات الحكومية السورية تقوم بإجراء تحقيقات شاملة وموسعة مع هؤلاء المسلحين كل على حدة ، في ضوء معالجة أوضاع المسلحين وتأهيلهم ، منوها بأن عملية التحقيق معهم تستغرق حوالي أسبوعين.

وأوضح المصدر أنه بعد عمليات التحقيق، يتعهد المسلحون بعدم المشاركة في أي تشكيلات مسلحة مقابل عفو يمنحه الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفا أن مجموع المسلحين الذين سلموا أنفسهم حتى الآن قد تجاوز 20 ألفا.

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Asha

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