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حركة المرور: كثافات بالكورنيش والميرغني وصلاح سالم والملك الصالح

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مصراوي Masrawy

حركة المرور: كثافات بالكورنيش والميرغني وصلاح سالم والملك الصالح

09:39 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

حركة المرور: كثافات بالكورنيش والميرغني وصلاح سالم والملك الصالح

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة على بعض محاور وطرق القاهرة والجيزة، وبعض مناطق تجمعات المدارس والمصالح الحكومية.

وظهرت فِي القاهرة كثافات بشارع صلاح سالم بالطريق القادم من مطار القاهرة نتيجة تعطل أتوبيس قبل نفق الميرغني.

كما ظهرت كثافات متحركة بكوبري 15 مايو وكوبري عباس للقادم من الجيزة نتيجة توجه الموظفين لعملهم وكورنيش النيل من معهد الأورام حتى الملك الصالح نتيجة أعمال الرصف المتواجدة هناك.

وتكدست الحركة المرورية بالطريق الدائري بنزلة بنها واتجاه السلام للقادم من المرج وكذلك طريق صفط اللبن.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وطرق الهرم وشارع السودان والنيل.

وانتشرت الخدمات الأمنية بمحاور القاهرة الكبرى والجيزة ودفعت الإدارة العامة للمرور، وإدارتي مرور القاهرة والجيزة بالأوناش لرفع الأعطال والخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

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