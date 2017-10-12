إحالة مدرس للتحقيق صفع طالبا على وجهه في الإسماعيلية

الإسماعيلية - (مصراوي):

قالت مصادر تعليمية مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن تحقيقًا موسعًا يجري مع المدرس المتهم بالاعتداء بالضرب على طالب، بمدرسة المستقبل الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة أبو صوير بمدينة المستقبل.

وقال عدد من الطلاب الذين شهدوا الواقعة، إن الطالب تطاول على مدرس اللغة الإنجليزية، أثناء الشرح، وعند لوم المعلم له تمادى في تطاوله، وتطور الأمر عندما وجه الطالب الشتائم للمعلم.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه عم الطالب، إنه لن يتنازل عن حقه المادي والمعنوي، خاصة وأن المعلم صفعه على وجهه، وهو ما يهدد بإصابته بضرر في السمع.

وصرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تواصلت مع مدير التربية والتعليم في الإسماعيلية، وقررت تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد المدرسين على تلميذ في مدرسة المستقبل بالمحافظة، وأكد تحويل المدرس إلى التحقيق.

وتابع، أنه لا يوجد أي أحقية للمدرس في ضرب التلاميذ، كما أن الإعلام يجب أن يواجه هذه الظاهرة.

وأوضح، فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، صدور قرار بإحالة المدرس ومدير المدرسة إلى التحقيق واستبعاد الأول من المدرسة، في واقعة اعتداءه على الطالب "محمد .أ" بالصف الثاني الثانوي بالضرب المبرح على الوجه، وسب الطالب بوالده المتوفى.

وقال وكيل الوزراة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم استخدام العنف أو ضرب الطلاب داخل المدارس، وتابع أنه لا تهاون مع أي معلم يقوم بالاعتداء الجسدي أو النفسي عل أي طالب، خاصة في ظل وجود لوائح وقوانين لابد من استخدامها في حق من يخطئ من التلاميذ كأسلوب للعقاب، بعيدًا عن العنف، وهي عقوبات متفاوتة تحدد بحسب درجه خطأ التلميذ.