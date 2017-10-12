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"أنف وعين وبلعوم".. أعراض وطرق علاج أنواع الحساسيات في الخريف

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مصراوي Masrawy

"أنف وعين وبلعوم".. أعراض وطرق علاج أنواع الحساسيات في الخريف

08:44 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

"أنف وعين وبلعوم".. أعراض وطرق علاج أنواع الحساسي

 كتب - هشام عواض:

قال الدكتور وجيه عباس، استشاري الأنف والأذن والحنجرة لـ"مصراوي"، إن انتشار الأنواع المختلفة من الحساسيات في أنحاء الجسم أمرًا شائعًا مع تغيرات المواسم، وخاصة في فصل الخريف مع الاقتراب من فصل الشتاء.

وأضاف "عباس"، أن الحساسية تظهر بشكل واضح في الخريف، مع وجود الرياح التي تحمل الأتربة ورياح الخماسين وحرق قش الأرز.

وذكر "عباس"، أن تجنب الإصابة بالحساسية أمرًا صعبًا، لكن يمكن علاجه بسهولة، موضحًا أن أعراض حساسية الأنف أنسدادها والشعور بالحكة وصداع وحساسية في البلعوم. وأردف أن علاج حساسية الأنف بواسطة الاستنشاق، بالبخاخ، ويتوفر في الصيداليات.

ونفى استشاري الأنف والأذن والحنجرة، خطورة بخاخات الأنف لأنها تحتوي على كورتيزول، بحسب ما يردد البعض، مؤكدًا أن هذه البخاخات تحتوي على نسبة قليلة للغاية من هذه المادة ولا تشكل أي خطورة على الصحة.

وأكمل الدكتور، أن أعراض الإصابة بحساسية العين، هي الشعور بالحكة واحمرار العينين والشعور بالحرقان. وعلاجها بواسطة "النقط".

وأشار "عباس"، إلى نوع أخر من الحساسية وهي "حساسية البلعوم"، وتسبب كحة وحرقان. والعلاج بتناول مضاد الحساسية.

يذكر أن بحسب موقع "webteb" الطبي، هناك علاجات أخرى للحساسية عن طريق (الأدوية) العشبية - (Herbal remedies) والمُضافات الغذائية (Food additives) تشمل: الأرام (Butterbur)، القطيفة (Calendula)، الكولين (Choline)، الختم الذهبي (أو: الجذر البرتقالي - Golden Seal)، القرّاص (Nettle)، البلادونا (أو: ست الحسن – Belladona) والبروميلين (Bromelain – المستخرج من الأناناس).

 

 

 

 

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مصراوي Masrawy

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