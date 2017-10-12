كثافات متوسطة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن شارعي الهرم والبطل أحمد عبد العزيز

كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة، تقترب نسبتها من 60% حيث نهاية الأسبوع.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات بمحور 26 يوليو للقادم من الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه ميدان لبنان، خاصة أعلى منطقة أرض اللواء.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات بمطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز للقادم من مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول العربية؛ بسبب تعطل سيارة، لافتا إلى أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه على الفور بانتقال الخدمات الفنية لرفع السيارة، والعمل على سحب الكثافات.

كما أشار المصدر إلى وجود كثافات متوسطة بمنطقة المهندسين والقادم من شارع جامعة الدول العربية قاصدًا كوبري أكتوبر، ويفضل اتخاذ كوبري الجلاء.

ونصح المصدر قائدي السيارات بالابتعاد عن شارع الهرم، مفضلا شارع فيصل الذي يشهد سيولة مرورية تزامنًا مع وقت الذروة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية بميدان المنيب للقادم من طريق مصر أسيوط الزراعي والمتجه إلى شارع البحر الأعظم وميدان الجيزة.

الأمر نفسه أعلى كوبري الجيزة المعدني للقادم من فيصل في اتجاه كوبري عباس مرورا بمستشفى الرمد، فيما يشههد محور صفط اللبن وكوبري الجامعة سيولة مرورية في الاتجاهين.

ولفت المصدر إلى وجود معدلات طبيعية بشارع الدقي للقادم من حديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة، وميدان الرماية وكورنيش النيل بمنطقة العجوزة.