أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كثافات متوسطة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن شارعي الهرم والبطل أحمد عبد العزيز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كثافات متوسطة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن شارعي الهرم والبطل أحمد عبد العزيز

08:39 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

كثافات متوسطة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن شارعي الهرم والبطل أحمد عبد العزيز

كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة، تقترب نسبتها من 60% حيث نهاية الأسبوع.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات بمحور 26 يوليو للقادم من الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه ميدان لبنان، خاصة أعلى منطقة أرض اللواء.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات بمطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز للقادم من مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول العربية؛ بسبب تعطل سيارة، لافتا إلى أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه على الفور بانتقال الخدمات الفنية لرفع السيارة، والعمل على سحب الكثافات.

كما أشار المصدر إلى وجود كثافات متوسطة بمنطقة المهندسين والقادم من شارع جامعة الدول العربية قاصدًا كوبري أكتوبر، ويفضل اتخاذ كوبري الجلاء.

ونصح المصدر قائدي السيارات بالابتعاد عن شارع الهرم، مفضلا شارع فيصل الذي يشهد سيولة مرورية تزامنًا مع وقت الذروة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية بميدان المنيب للقادم من طريق أسيوط الزراعي والمتجه إلى شارع البحر الأعظم وميدان الجيزة.

الأمر نفسه أعلى كوبري الجيزة المعدني للقادم من فيصل في اتجاه كوبري عباس مرورا بمستشفى الرمد، فيما يشههد محور صفط اللبن وكوبري الجامعة سيولة مرورية في الاتجاهين.

ولفت المصدر إلى وجود معدلات طبيعية بشارع الدقي للقادم من حديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة، وميدان الرماية وكورنيش النيل بمنطقة العجوزة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • .. جماعي في "ليلة المونديال"

    أخبار

  • إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

    أخبار

  • إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

    أخبار

  • ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة بالجيزة

    أخبار

إعلان

b986527a25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة