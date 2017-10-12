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حكومة كردستان تدعو العبادي إلى حوار بشأن المنافذ والتجارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

حكومة كردستان تدعو العبادي إلى حوار بشأن المنافذ والتجارة الداخلية

08:47 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

حكومة كردستان تدعو العبادي إلى حوار بشأن المنافذ والتجارة الداخلية

القاهرة - (د ب أ):

دعت حكومة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الحوار بشأن المنافذ والتجارة الداخلية والبنوك والمطارات.

وقالت في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني: "للحيلولة دون إطالة العقاب الجماعي، نؤكد للسيد حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للمواطنين والبنوك والمطارات".

وانتقدت ما أسمته تهديدات العبادي للبيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وقالت: "نحمل العبادي مسؤولية أية حرب أو مشاكل تحدث في هذه المناطق التي تتمتع بالاستقرار".

وشددت: "نحن جادون بشأن الحوار مع العراق، وعدم جدية العراقية هي التي أدت بشعب كردستان إلى إجراء الاستفتاء. ونجدد أننا مستعدون للحوار بدون أية شروط، ومرحبا بدعوة سماحة آية الله السيد علي السيستاني لحوار مفتوح مع الحكومة العراقية لحل المشاكل".

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