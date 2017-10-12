اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 38

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

وسط الدلتا 19 28

الإسكندرية 21 26

بلطيم 21 26

مطروح 19 26

السلوم 15 24

سيوة 15 28

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

رأس سدر 20 28

نخل 11 26

نويبع 22 29

طابا 16 26

كاترين 11 27

الطور 19 27

شرم الشيخ 24 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 23 30

الفيوم 18 28

بني سويف 18 28

المنيا 18 29

أسيوط 16 29

سوهاج 19 30

قنا 18 33

الأقصر 18 34

أسوان 20 35

أبو سمبل 19 34

الوادي الجديد 21 30

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 31

رأس حدربة 23 30

حلايب 24 30

