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حوّل الزجاجة البلاستيكية الفارغة إلى أشياء مفيدة.. منها "حقيبة وقارب"

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مصراوي Masrawy

حوّل الزجاجة البلاستيكية الفارغة إلى أشياء مفيدة.. منها "حقيبة وقارب"

08:28 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

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 كتبت- فاطمة خالد:

قبل أن تلقي زجاجات المياه الفارغة، تعرف على أشياء يمكن تصنيعها من تلك لزجاجات، وذكر موقع "برايت سايد" أكثر من 10 طرق لإعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية الفارغة، وذكرها في النقاط التالية:

1- يمكنك صنع حقيبة بلاستيكية من زجاجة مياه بلاستيكية كبيرة.

2- بإلصاق عدد كبير من الزجاجات الفارغة الصغيرة، يمكنك صنع قارب بلاستيك.

3- باستخدام زجاجة صغيرة و"CD" يمكنك صنع فازة ورد.

4- بقطع أجزاء معينة من هذا النوع من الزجاجات، يمكنك صناعة جاروف"جاروف".

5- للحفاظ على "إسفنجة" غسيل الأواني من الضياع، يمكنك حفظها في حامل مصنوع من زجاجة بلاستيكية.

6- كما يمكن استخدام الزجاجات كوسيلة لتوسيع "الحنفية".

7- إحدى الطريق التي يمكن من خلالها إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية، عمل حامل أقلام أو"مقلمة".

8- يمكنك استخدام الزجاجة البلاستيك لتغطية عدسة الكاميرا، وحمايتها من دخول الأتربة إليها.

9- يمكنك استخدام زجاجة لفصل "بياض" البيض عن "الصفار".

10- يمكنك أيضاً استخدام الزجاجات، لصنع حامل للهاتف أثناء شحنه.

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مصراوي Masrawy

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