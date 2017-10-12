أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميدو بعد التعادل مع النصر: حصل معانا أسوأ حاجة في الكرة

Google+ Print
ميدو بعد التعادل مع النصر: حصل معانا أسوأ حاجة في الكرة ميدو بعد التعادل مع النصر: حصل معانا أسوأ حاجة في الكرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، إن فريقه استقبل هدفًا بطريقة ساذجة في الوقت بدل الضائع، من مواجهة النصر، معلقًا: «أسوأ حاجة في الكرة لما تستقبل هدف في الوقت ده».

شاهد أيضا

وخطف فريق النصر، تعادلًا ثمينًا من فريق وادي دجلة، في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. 

وأضاف «ميدو» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن دجلة يضم 12 لاعبًا جديدًا، وأن تذبذب النتائج كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في النتائج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»