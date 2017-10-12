ميدو بعد التعادل مع النصر: حصل معانا أسوأ حاجة في الكرة

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قال أحد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، إن فريقه استقبل هدفًا بطريقة ساذجة في الوقت بدل الضائع، من مواجهة النصر، معلقًا: «أسوأ حاجة في الكرة لما تستقبل هدف في الوقت ده».

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وخطف فريق النصر، تعادلًا ثمينًا من فريق وادي دجلة، في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف «ميدو» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن دجلة يضم 12 لاعبًا جديدًا، وأن تذبذب النتائج كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في النتائج.