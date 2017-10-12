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«كاكا» يعلن الرحيل عن أورلاندو سيتي الأمريكي.. ويتحدث عن مصيره الغامض

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«كاكا» يعلن الرحيل عن أورلاندو سيتي الأمريكي.. ويتحدث عن مصيره الغامض «كاكا» يعلن الرحيل عن أورلاندو سيتي الأمريكي.. ويتحدث عن مصيره الغامض

التحرير

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أعلن النجم البرازيلي ريكاردو كاكا، مغادرة نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، مع مالك النادي والرئيس التنفيذي.

وقال كاكا، في المؤتمر الصحفي: " لن أجدد عقدي مع نادي أولاندو سيتي في الفترة المقبلة، سيكون هذا آخر موسم لي مع الفريق"، مضيفًا: "أصبحت أشعر ببعض الآلام بعد كل مباراة، وصلت إلى سن الـ35 عاما، ومن الصعب جدا لعب 90 دقيقة، بسبب اللياقة البدنية".

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وعن إمكانية اعتزاله، قال صان ع الألعاب الدولي: ”الشيء الوحيد الذي أعرفه الآن، هو أنني لن أكون لاعبا لأورلاندو سيتي الموسم المقبل، هذا هو اليقين الوحيد الذي لدي، أشعر بالحاجة إلى خوض تحديات جديدة”.

واختتم كاكا، تصريحاته: "الرحيل عن أورلاندو سيتي، ليست مسألة مادية، ولا أعلم مستقبلي المقبل، كل ما أعرفه حاليا هو عدم اللعب مع أورلاندو في الموسم المقبل".

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التحرير

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