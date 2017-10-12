أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول عسكري أوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول عسكري أوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

07:57 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

مسؤول عسكري أوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

القاهرة - (د ب أ):

وصل الجنرال ميخائيل كوستاراكوس، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد من إيطاليا في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث المسؤول الأوروبي خلال الزيارة سبل دعم التعاون بين والاتحاد خاصة في مجالات التدريب المشترك.

وقالت مصادر مطلعة كانت في استقبال كوستاراكوس بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة :"سيلتقي رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم التعاون العسكري بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التدريب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية" .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: إلغاء التعاملات الورقية لنقل الطلاب والمعلمين بين المدارس

    أخبار

  • رئيس المترو يكشف لمصراوي أرباح الشركة بعد زيادة سعر التذكرة لـ2 جنيه​

    أخبار

  • بالصور.. الشكل النهائي للحي السكني في العاصمة الإدارية

    أخبار

  • : الإرهاب لن يمنعنا من التنمية في سيناء

    أخبار

إعلان

6fdfb1e9f3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة