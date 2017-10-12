مسؤول عسكري أوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

القاهرة - (د ب أ):

وصل الجنرال ميخائيل كوستاراكوس، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، إلى القاهرة اليوم الخميس قادما على رأس وفد من إيطاليا في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يبحث المسؤول الأوروبي خلال الزيارة سبل دعم التعاون بين مصر والاتحاد خاصة في مجالات التدريب المشترك.

وقالت مصادر مطلعة كانت في استقبال كوستاراكوس بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة :"سيلتقي رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم التعاون العسكري بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التدريب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية" .