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«حقوق الإنسان» بالنواب: لا تعامل مع منظمات تتلقى تمويلًا من الخارج

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«حقوق الإنسان» بالنواب: لا تعامل مع منظمات تتلقى تمويلًا من الخارج «حقوق الإنسان» بالنواب: لا تعامل مع منظمات تتلقى تمويلًا من الخارج

التحرير

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قال سعيد عبد الحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدول الأجنية تحصل على المعلومات عن من خلال المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن المنظمات تعتمد على مصادر بعينها مثل المعارضين السياسيين.

وأضاف عبد الحافظ، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أمس، أن القانون الدولي لا يسمح بتلقي معلومات عن دول أخرى عن طريق منظمات تعتمد على مصادر مشبوهة، لافتًا إلى أن آليات الأمم المتحدة عندما تناقش أي قضية تقوم بتشكيل بعثة تقصي حقائق.

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وأكد أن المرجعيات والاتفاقيات الدولية جيدة ولا تسير بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان الآن أصبحت سياسية وليست حقوقية، مشددًا على أنه يوجد بعض المنظمات تعمل على استهداف ثوابت المجتمع المصري.

وأوضح أن كل من ورد اسمه في قضية التمويل الأجنبي سيحصل على جائزة دولية، مؤكدًا أنه لا تعامل مع المنظمات التي تتلقى تمويلًا من الخارج، لافتًا إلى ضرورة تطبيق قانون الجمعيات الأهلية، لخلق حالة من الاستقرار بشأن المنظمات التي تعادي الدولة.

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التحرير

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