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الشوباشي: أتوقع فوز مرشحة فرنسا برئاسة «اليونسكو» (فيديو)

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الشوباشي: أتوقع فوز مرشحة فرنسا برئاسة «اليونسكو» (فيديو) الشوباشي: أتوقع فوز مرشحة فرنسا برئاسة «اليونسكو» (فيديو)

التحرير

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توقع الكاتب شريف الشوباشي، فوز المرشحة الفرنسية، أودريه أزولاي، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، متغلبة بذلك على منافسها القطري، موضحًا: «المرشح القطري وصل إلى ذروة الحصول على الأصوات».

وأضاف الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أمس الأربعاء، أن المرشح القطري استخدم شعارًا غير أخلاقيًا، وهو «أنا لم آت ويدي خالية».

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وتابع: «مرشح قطر دعا منذ 4 أشهر كل أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو بتذاكر طيران درجة أولى، لزيارة معالم ثقافية فى قطر، مع إقامة مجانية»، لافتًا إلى أن قطر تُعوّل على المال فى حسم انتخابات اليونسكو.

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التحرير

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