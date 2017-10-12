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وزيرة الهجرة: حالة الطالبة أريج «تقطع القلب».. وقدرنا نجيبها مصر (فيديو)

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وزيرة الهجرة: حالة الطالبة أريج «تقطع القلب».. وقدرنا نجيبها مصر (فيديو) وزيرة الهجرة: حالة الطالبة أريج «تقطع القلب».. وقدرنا نجيبها مصر (فيديو)

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها علمت بحالة الطالبة «أريج» التي أصيبت بضيق في التنفس وفقدت الوعي في المملكة العربية ، إثر لقاء تلفزيوني أجرته، مضيفة: «حالة البنت تقطع القلب، والحمد لله قدرنا نجيبها ».

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تانى» تقديم الإعلامية رشا نبيل، على فضائية «دريم»، أن الطالبة من أسرة فقيرة مصرية تعيش في السعودية، موضحة: «عضلة القلب توقفت، والأسرة فشلت في التواصل من المسئولين المصريين لإنقاذ الطالبة».

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وأضافت أنها تواصلت مع السفير السعودي في مصر، وتم التوصل إلى حل خلال ثلاثة أيام، إذ تواصلت وزارة الدفاع السعودية مع أهل الفتاة لإعلامهم بأن طائرة خاصة ستنقل الطفلة إلى مصر، موضحة أن الفتاة مازالت في غيبوبة منذ وصولها لمستشفى الحسين الجامعى، وسيتم إجراء جراحة عاجلة لها اليوم الخميس. 

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التحرير

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