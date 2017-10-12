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ماذا قال عمر السومة عن دعم محمد صلاح لمنتخب سوريا؟ (فيديو)

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ماذا قال عمر السومة عن دعم محمد صلاح لمنتخب سوريا؟ (فيديو) ماذا قال عمر السومة عن دعم محمد صلاح لمنتخب سوريا؟ (فيديو)

التحرير

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قال السوري عمر السومة، لاعب فريق الأهلي السعودي، إن منتخب سوريا قدم مستويات مُرضية رغم الظروف الصعبة، في تصفيات 2018، قبل الخروج في الملحق أمام أستراليا.

وأضاف «السومة» خلال تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء، أنه كان يتمنى مع زملائه إسعاد الشعب السوري، وإعادة الاستقرار للبلاد، لكنهم سيسعون للتعويش بالتأهل لنهائيات كأس آسيا.

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ووجه نجم السوري، الشكر لكل من دعموا منتخب سوريا خلال الفترة الماضية، واختص بذلك النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه كان على تواصل معه لحظة بلحظة، وشهادته عنه ستكون مجروحة.

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التحرير

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