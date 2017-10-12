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عبد الغني: رحيل كوبر ليس أزمة.. والسعودية أقالت مدربها بعد التأهل للمونديال

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عبد الغني: رحيل كوبر ليس أزمة.. والسعودية أقالت مدربها بعد التأهل للمونديال عبد الغني: رحيل كوبر ليس أزمة.. والسعودية أقالت مدربها بعد التأهل للمونديال

التحرير

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قال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن عقد الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، ينتهي عقب مباراة غانا المقبلة في تصفيات ، موضحًا أن رحيله غير وارد في الفترة الحالية.

وأضاف البلدوزر، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن رحيل «كوبر» بعد انتهاء عقده لن يتسبب في أزمة كبيرة للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لن يتفاجأ إذا رحل مدرب الفراعنة. 

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واستشهد «عبد الغني» بإقالة لمدربها الهولندي فان مارفيك، رغم قيادته الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018.

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التحرير

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