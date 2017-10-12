بالصور- حسام بعد كسر ذراعه بمدرسة في سوهاج: "لازم الوزير يجيبلي حقي"

سوهاج – عمار عبدالواحد:

"عايز حقي من المدرس اللي كسر ذراعي علشان أنا معملتش حاجة تستاهل يعمل فيا كدة".. بهذه الكلمات بدأ التلميذ حسام الدين محمد شعبان، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية بعينين تملأهما الدموع حديثه مع "مصراوي"، حيث أكد الطفل أن المعلم الذي ضربه مشرف نشاط وليس معلم مادة، وأنه ضربه بزجاجة مياه تخص أحد زملاءه "زمزمية" ثم صفعه على وجهه وركله بقدمه على السبورة، ما نتج عنه كسر في ذراعه الأيسر، ثم اقتاده لمديرة المدرسة ليشكو لها أن هذا الطالب أحدث هرجاً داخل الفصل، والتي حولته للأخصائية الاجتماعية وطلبت استدعاء ولي أمره لاتخاذ اللازم.

وأضاف التلميذ أنه كان يصرخ بصوت مرتفع من شدة الألم نتيجة كسر ذراعه وتورمه في الحال، وأن المعلمين لم يلتفت أحد منهم إلا معلمة أخذته إلى مديرة المدرسة مرة أخرى وقالت لها إن ذراعه محتمل أن يكون تعرض للكسر لتورمه، وعندها تحركت إدارة المدرسة ونهرت المعلم الذي ارتكب الواقعة.

وأوضح والد التلميذ الذي يعمل مديرًا لإدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه فور وصوله لمكتب سوسن أحمد ضيف الله، مديرة المدرسة وجد ابنه منهمرا في البكاء وتظهر عليه علامات الألم الشديد من قسوة ما تعرض له من عقاب من المعلم المذكور، مضيفًا أن إدارة المدرسة استدعت بعض زملاء ابنه في الفصل باعتبارهم شهود عيان للواقعة، والذين أكدوا تعدي المعلم على زميلهم بالضرب المبرح دون أدنى ذنب أو جريمة، وطالب والد الطفل أن يتم فصل هذا المعلم نهائيًا طبقاً للقانون رقم 155 ولائحة الانضباط الخاصة بالتعليم.

ولفت والد التلميذ، إلى أن الواقعة أثرت سلبًا على ابنه من الناحية الصحية والنفسية، خاصة أن تقرير مستشفى الهلال للتأمين الصحي أوصت بتلقيه العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما، وراحة تامة لمدة 45 يوما، ما ينتج عنه عدم متابعة ابنه لدروس بالمدرسة أو الدروس الخصوصية، نظراً لتجبيس ذراعه من بدايته حتى كتفه.

مصدر بإدارة سوهاج التعليمية قال لـ"مصراوي" إنه تم تحرير إخلاء إداري للمعلم المذكور على خلفية ارتكابه الواقعة، وتأكيد بعض العاملين بالمدرسة أنه دائم التلفظ بألفاظ نابية مع التلاميذ.

وأضاف المصدر، أن قوات من قسم شرطة ثان سوهاج ألقت القبض على المعلم صباح اليوم أثناء تواجده بالمدرسة لعرضه على النيابة العامة لأخذ أقواله حول الواقعة واستجوابه عما ارتكبه في حق التلميذ.

كانت مدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، بمحافظة سوهاج، شهدت أمس الثلاثاء، قيام مشرف نشاط بضرب تلميذ بالصف الخامس والتعدي عليه، ما تسبب في كسر ذراعه الأيسر.

وحرر والد التلميذ محضر شرطة بقسم ثان سوهاج حمل رقم 7095 جنح القسم لسنة 2017.

وقال الدكتور عمرو شلتوت، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المعلم.