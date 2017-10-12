«الإسكان»: العاصمة الإدارية بها وحدات سكنية تناسب جميع شرائخ الدخل

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قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه جاري الانتهاء من تشطيب 17 ألف وحدة سكنية داخل الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن طرق حجزها.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «علي مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 110 حتى 180 متر مربع، موضحًا: «يتم تشطيبها تشطيبًا كاملًا على أعلى مستوى، ونفس الأمر ينطبق على الفيلات».

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وتابع أن العاصمة الإدارية سيكون بها وحدات إسكان تتناسب مع جميع شرائح الدخل، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أسعار هذه الوحدات حتى الآن.