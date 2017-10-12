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الأهلي لـ«الأمن»: قادرون على تنظيم حضور 80 ألف مشجع لمواجهة النجم (فيديو)

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الأهلي لـ«الأمن»: قادرون على تنظيم حضور 80 ألف مشجع لمواجهة النجم (فيديو) الأهلي لـ«الأمن»: قادرون على تنظيم حضور 80 ألف مشجع لمواجهة النجم (فيديو)

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إجراءات حضور 40 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام النجم الساحلي، بدأت بالفعل، وفي انتظار الحصول على الموافقة الأمنية بحضور 20 ألف آخرين.

ويستضيف المارد الأحمر، نظيره النجم الساحلي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 22 أكتوبر الحالي، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

وطالب «شمس»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، ببرنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، الجهات الأمنية بتحديد عدد المشجعين بنهائي البطولة في حال تأهل الفريق، قبلها بوقت كاف، مشيدًا بتعاون الأمن في الفترة الماضية.

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وأضاف: «الأهلي قادر على تنظيم حضور 80 ألف من جمهوره في أى مباراة دون أدنى مشكلة».

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التحرير

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