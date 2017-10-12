مدرب المنتخب ينفعل: مش عايز أقول لفظ ما يتقالش في التليفزيون (فيديو)

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انفعل أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الهواء، ردًا على الانتقادات التي توجه للجهاز الفني للمنتخب من البعض.

وقال «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، إنه يجب توجيه الشكر للجهاز الفني على الإعجاز الذي تحقق بالتأهل لكأس العالم، بعد غياب 28 عامًا، وعدم التطرق للحديث عن راتب المدرب.

وأضاف مدرب حراس الفراعنة: «هيكتور كوبر أكبر من الانتقادات، ويجب دعمه»، معلقًا: «مش عايز أقول لفظ ما يتقالش في التليفزيون».

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ورفع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، الراتب الشهري للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، إلى 90 ألف دولار شهريًا، بعد حسم التأهل رسميًا للمونديال، إذ ينص عقده مع الجبلاية على زيادة راتبه بنسبة 25% في حال التأهل للمونديال، بجانب حصوله على مكافأة قدرها 500 ألف دولار، علما بأن راتبع حاليًا 72 ألف دولار.