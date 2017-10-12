رشا نبيل عن انتخابات اليونسكو: «انتظروا مفاجآت» (فيديو)

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تحدثت الإعلامية رشا نبيل، عن نتائج الجولة الثالثة لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، فى الانتخابات التى تجرى بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ حصلت مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب 13 صوتًا، فى حين تساوى كلا من المرشح القطري حمد الكوارى، والفرنسية أودريه أزولاى بحصولهم على 18 صوتًا.

وقالت رشا، خلال برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»: «وجود ثلاثة مرشحين عرب في المنافسة على هذا المقعد فتت الكتلة العربية، رغم أن مجموع ما حصل عليه العرب يؤكد أننا كان من الممكن أن نحسم الأمر لنا».

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وتابعت: «استعدوا للمفاجآت، فتساوي قطر وفرنسا يشيرًا إلى حدوث مفاجأة فى الجولتين الأخرتين»، مؤكدة أنه من حق كل دولة أن تسعى وتنافس من أجل الحصول على منصب دولى ذو أهمية كبيرة مثل منصب مدير عام منظمة اليونسكو.