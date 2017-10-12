أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رشا نبيل عن انتخابات اليونسكو: «انتظروا مفاجآت» (فيديو)

Google+ Print
رشا نبيل عن انتخابات اليونسكو: «انتظروا مفاجآت» (فيديو) رشا نبيل عن انتخابات اليونسكو: «انتظروا مفاجآت» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تحدثت الإعلامية رشا نبيل، عن نتائج الجولة الثالثة لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، فى الانتخابات التى تجرى بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ حصلت مرشحة السفيرة مشيرة خطاب 13 صوتًا، فى حين تساوى كلا من المرشح القطري حمد الكوارى، والفرنسية أودريه أزولاى بحصولهم على 18 صوتًا.

 وقالت رشا، خلال برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»: «وجود ثلاثة مرشحين عرب في المنافسة على هذا المقعد فتت الكتلة العربية، رغم أن مجموع ما حصل عليه العرب يؤكد أننا كان من الممكن أن نحسم الأمر لنا».

شاهد أيضا

وتابعت: «استعدوا للمفاجآت، فتساوي قطر وفرنسا يشيرًا إلى حدوث مفاجأة فى الجولتين الأخرتين»، مؤكدة أنه من حق كل دولة أن تسعى وتنافس من أجل الحصول على منصب دولى ذو أهمية كبيرة مثل منصب مدير عام منظمة اليونسكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة