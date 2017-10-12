زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط جزر سبوراديس اليونانية

سكان يقفون خارج مبان متضررة من زلزال ضرب جزيرة كوس

أثينا - (أ ف ب):

وقع زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط ارخبيل سبوراديس اليوناني ليل الثلاثاء-الاربعاء، كما أفاد معهد الجيولوجيا الأمريكي، في هزة أرضية قوية شعر بها بقوة سكان العاصمة اثينا.

وحدد المعهد مركز الزلزال في البحر وسط أرخبيل سبوراديس (سكيروس، سكياثوس، سكوبيلوس ، ألونيسوس...) على مقربة من جزيرة اوبيا.

وعلى بعد 150 كلم إلى الجنوب الغربي شعر سكان العاصمة أثينا بالهزة التي استمرت حوالى 10 ثوان قرابة الساعة 22.50 ت غ.

وفجر الخميس في الساعة 00,00 ت غ أعلنت الشرطة والإطفاء اليونانيين أنهما لم يسجلا أي إصابات من جراء الزلزال.

من ناحيتها قالت جورجيا بانوبولو المتخصصة بدراسة الزلازل في المعهد الوطني في أثينا لوكالة فرانس برس إن الهزة التي بلغت قوتها بحسب المعهد 5 درجات تلتها ست هزات ارتدادية تبلغ قوتها ثلاث درجات.

وغالبا ما تشهد اليونان هزات متوسطة القوة. وفي يوليو قتل سائحان في جزيرة كوس القريبة من تركيا اثر زلزال بلغت قوته 6,7 درجات. وفي يونيو قتل شخص في جزيرة ليسبوس بسبب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات.