أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط جزر سبوراديس اليونانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط جزر سبوراديس اليونانية

04:13 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط جزر سبوراديس اليونانية

سكان يقفون خارج مبان متضررة من زلزال ضرب جزيرة كوس

أثينا - (أ ف ب):

وقع زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط ارخبيل سبوراديس اليوناني ليل الثلاثاء-الاربعاء، كما أفاد معهد الجيولوجيا الأمريكي، في هزة أرضية قوية شعر بها بقوة سكان العاصمة اثينا.

وحدد المعهد مركز الزلزال في البحر وسط أرخبيل سبوراديس (سكيروس، سكياثوس، سكوبيلوس ، ألونيسوس...) على مقربة من جزيرة اوبيا.

وعلى بعد 150 كلم إلى الجنوب الغربي شعر سكان العاصمة أثينا بالهزة التي استمرت حوالى 10 ثوان قرابة الساعة 22.50 ت غ.

وفجر الخميس في الساعة 00,00 ت غ أعلنت الشرطة والإطفاء اليونانيين أنهما لم يسجلا أي إصابات من جراء الزلزال.

من ناحيتها قالت جورجيا بانوبولو المتخصصة بدراسة الزلازل في المعهد الوطني في أثينا لوكالة فرانس برس إن الهزة التي بلغت قوتها بحسب المعهد 5 درجات تلتها ست هزات ارتدادية تبلغ قوتها ثلاث درجات.

وغالبا ما تشهد اليونان هزات متوسطة القوة. وفي يوليو قتل سائحان في جزيرة كوس القريبة من تركيا اثر زلزال بلغت قوته 6,7 درجات. وفي يونيو قتل شخص في جزيرة ليسبوس بسبب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جنوبي الفلبين

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب سواحل تشيلي

    أخبار

  • تقارير: هزة أرضية ثانية في

    أخبار

  • زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

    أخبار

إعلان

3c8251e430.jpg

إعلان

  • سكان يقفون خارج مبان متضررة من زلزال ضرب جزيرة كوس

    زلزال بقوة 5,1 درجات في بحر ايجه وسط جزر سبوراديس اليونانيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين