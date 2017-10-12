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الإفتاء: ارتداء الرجال للسلاسل الفضية يخضع لتقاليد كل مجتمع (فيديو)

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الإفتاء: ارتداء الرجال للسلاسل الفضية يخضع لتقاليد كل مجتمع (فيديو) الإفتاء: ارتداء الرجال للسلاسل الفضية يخضع لتقاليد كل مجتمع (فيديو)

التحرير

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قال ‎الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الأربعاء، إن حكم ارتداء الرجال للسلاسل الفضية يخضع لأعراف وتقاليد كل مجتمع.

وأضاف عبد السميع، في نشرته دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».

وتابع: «هل المجتمع الذي نعيش فيه يرى أن السلسلة هي زي للمرأة، وبالتالي لا يجوز للرجال أن يرتدوها، ويعد ذلك تشبهًا بالنساء، أم لا؟ ربما هناك بعض المجتمعات لا ترى في ارتداء الرجال للسلسلة تشبهًا بالنساء، فيكون ذلك ليس مُحرمًا».

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وواصل: «إذن مسألة الحكم هنا تخضع لأعراف المجتمع، فلو كان المجتمع يرى أن هناك تشبهًا، فيكون الارتداء فيه كراهة وحُرمة، أما لو كان المجتمع لا يرى أن هناك تشبهًا، فلا بأس أن يرتديها الرجل».

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التحرير

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