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مصطفى بكري: كل فئات المجتمع لهم نصيب في مباني العاصمة الإدارية

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مصطفى بكري: كل فئات المجتمع لهم نصيب في مباني العاصمة الإدارية مصطفى بكري: كل فئات المجتمع لهم نصيب في مباني العاصمة الإدارية

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الأربعاء، إن متوسطي الحال سيكون لهم نصيب في العاصمة الإدارية الجديدة، ولا يعني أنها ستكون مدينة للصفوة فقط، بل ستكون للجميع بلا استثناء من مُختلف الطبقات.

وأضاف بكري، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من » عبر شاشة «الغد»، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مفتوحة لـ6.5 مليون مواطن، الأمر الذي يعني أنها تستوعب العامل والموظف وجميع مختلف الطبقات، بالإضافة إلى أنها ستكون فيها مجمع اقتصادي وحضاري ومدينة رياضية وثقافية ومقرات حكومية وغيرها.

وأوضح أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أكدت أن المشروعات الأساسية التي تم الانتهاء منها في الفترة الماضية، كانت تكلفتها حوالي 1 تريليون و200 مليار جنيه، متابعًا أن وزير الكهرباء أكد أيضًا أن ما تم صرفه من أجل البنية كانت تكلفته حوالي 480 مليار جنيه.

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وزار الرئيس عبد الفتاح ، الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالًا بتدشين المرحلة الأولى منها، حيث توجه إلى مقر فندق الماسة الجديد التابع للقوات المسلحة، والذي تم الانتهاء من إنشائه بالكامل، وقد تفقد الرئيس الفندق بما يشمله من مباني وقاعات وإمكانات. 

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التحرير

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