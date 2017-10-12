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ترامب يقترح إصلاحا ضريبيا يعزز وضع الطبقة الوسطى

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مصراوي Masrawy

يقترح إصلاحا ضريبيا يعزز وضع الطبقة الوسطى

01:59 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

ترامب يقترح إصلاحا ضريبيا يعزز وضع الطبقة الوسطى

واشنطن - (د ب أ):

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مقترحا للإصلاح الضريبي قال إنه "سيجعل الضرائب بسيطة وسهلة وعادلة".

وأوضح ترامب أن ذلك "الإطار" الضريبي سيسفر عن عدة مزايا، بما فيها خفض ضريبة الدخل وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة وكذلك خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 20% بدلا من 35% .

ووصف ترامب هذا الاقتراح بأنه أكثر فائدة للطبقة الوسطى من الأمريكيين، قائلا إن مستشاريه الاقتصاديين يقدّرون أنه من المحتمل أن يوفر ذلك للأسرة المتوسط زيادة في الأجور بمقدار أربعة آلاف دولار.

وأضاف أن إحدى الطرق التي يمكن تحقيق ذلك بها، هو إنهاء السياسة التي لا تشجع الشركات الأمريكية على جلب الأرباح التي تحققها خارج البلاد إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "تريليونات الدولارات" متوقفة في الخارج وإنه يريد إعادة هذه الأموال "حيث مكانها وحيث يمكن أن تقوم بعملها".

وتابع أن استثمار تلك الأموال سيعزز التصنيع الأمريكي ويعطي سائقي الشاحنات المزيد من السلع لتوصيلها.

ويتضمن الاقتراح العديد من التخفيضات الأخرى، بما في ذلك خفض الضرائب التي يدفعها أصحاب الأعمال الصغيرة، وإلغاء ضريبة العقارات، وإغلاق الثغرات التي يستخدمها الأثرياء.

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مصراوي Masrawy

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