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الحكومة العراقية تنفي نيتها شن هجوم على القوات الكردية في كركوك

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مصراوي Masrawy

العراقية تنفي نيتها شن هجوم على القوات الكردية في كركوك

01:56 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

الحكومة العراقية تنفي نيتها شن هجوم على القوات الكردية في كركوك

بغداد - (د ب أ):

نفت الحكومة العراقية مساء الأربعاء أن يكون لديها أي نية لشن هجوم على القوات الكردية في كركوك.

وقال المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء العراقي، سعد الحديثي، في تصريح لشبكة (رووداو) الإعلامية الكردية إنه ليست لدى الحكومة العراقية أي نية للهجوم على القوات الكردية.

وأضاف أن "الحكومة العراقية مستعدة للحوار مع كردستان وفقاً للشروط التي أعلنا عنها سابقاً".

ولفت إلى أن "القوات العراقية تحارب فقط مسلحي تنظيم داعش".

وكان مجلس أمن إقليم كردستان قد نشر في تغريدة له على موقعه الرسمي، الأربعاء، أنه "وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على كردستان".

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مصراوي Masrawy

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