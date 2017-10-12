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ترامب يرشح كريستين نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفا لجون كيلي

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مصراوي Masrawy

يرشح كريستين نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفا لجون كيلي

01:54 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

ترامب يرشح كريستين نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفا لجون كيلي

واشنطن - (د ب أ):

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء الخبيرة الأمنية كريستين نيلسن لمنصب وزيرة الأمن الداخلي، خلفا لجون كيلي الذي عينه ترامب كبيرا لموظفي البيت الأبيض.

وعملت نيلسن نائبة لكيلي في وزارة الأمن الداخلي.

وتم تشكيل تلك الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتشمل اختصاصاتها أمن الحدود والجمارك وخفر السواحل وإدارة الطوارئ بين مهام أخرى.

وواجهت وزارة الأمن الداخلي مهمة إدارة جهود رئيسية لمواجهة الكوارث في الأسابيع الأخيرة في كل من تكساس وفلوريدا وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية في أعقاب الأعاصير هارفي وإيرما وماريا.

وعملت نيلسن في الوزارة خلال إدارة جورج دبليو بوش.

وكان ترامب قد عين كيلى كبيرا لموظفي البيت الأبيض في أواخر يوليو الماضي.

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