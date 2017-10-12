مصادر تكشف حقيقة سرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة في منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع شمال أكتوبر صحة ما تم تداوله من سرقة فيلا الفريق مجدي حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بمركز منشأة القناطر.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حقيقة الواقعة هي سرقة فيلا بقرية "سمرقند" المجاورة لفيلا الفريق حتاتة، لافتا بأنها تعود إلى العام الماضي.

وأضاف المصدر أن فيلا الفريق مجدي حتاتة تعرضت لمحاولة سرقة خلال نفس الفترة، لكن كلاب الحراسة دفعت الجناة للهرب قائلا: "مافيش أي حاجة اتسرقت من الفيلا".

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط أحد الأشخاص يشتبه في تورطه في تلك الواقعة، مشددا على أنه باستجوابه أكد "أنا كنت بدور على أي فيلا أسرقها".

ولفت المصدر إلى أن فريق بحث بقيادة العقيد حسام أنور، مفتش القطاع، والعقيد عمرو حافظ، مأمور القسم، والرائد إكرامي البطران، رئيس المباحث، يكثفون جهودهم للتأكد من تورط الشخص الذي تم ضبطه من عدمه.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، أنه منذ 40 يوما، وقعت مشاجرة بين نجل الفريق مجدي حتاتة والقائمين على إدارة القرية التي تقع فيها الفيلا، مشددا على أنه تم احتواء الموقف.