مدير أمن الإسكندرية: سنواجه العنف بكل قوة ولن نقبل بتجدد الاشتباكات حول "القائد إبراهيم"

كتب : هيثم الشيخ منذ 14 دقيقة

قال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن لن تقبل بتجدد الاشتباكات مرة أخرى واستخدام العنف في محيط مسجد القائد إبراهيم أو أي منطقة أخرى بالمحافظة، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستواجه العنف بكل قوة وحسم.

وأضاف أن "قوات الأمن تعمل من أجل تأمين المواطنين الآمنين والحفاظ على سلامتهم وأوراحهم"، لافتا إلى أن "هناك تعليمات صدرت للضباط والأفراد تطالبهم بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس أثناء التعامل مع المتظاهرين السلميين".

وأشار إلى أن "قوات الأمن تمكنت من ضبط أكثر من 80 شخصا متورطين في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم، وجارٍ الفحص عن هويتهم بمقر المديرية بمنطقة سموحة، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة".

وأوضح أن قوات الأمن وضعت خطة أمنية تمكنها من التعامل مع جميع أعمال العنف والشغب، أثناء حدوثها وتساعدها على ضبط المتورطين في إشعالها.