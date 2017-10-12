اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

جدير بالذكر أن الفنانة نهلة زكى كانت تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدقي، تتهم المنتج محمد السبكي بالتحرش والتعدي عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.