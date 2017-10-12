اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد
اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد
12:28 ص الخميس 12 أكتوبر 2017
المنتج محمد السبكي
كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، حكمها على الفنانة نهلة زكي فى اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح المنتج محمد السبكى.
كانت الفنانة أجرت عملية مضاهاة لتوقيعها بتوقيع آخر على إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه قدمه المخرج محمد السبكي، واتهمها بتحريرها له وامتناعها عن السداد.
كان المنتج محمد السبكي تقدم بدعوى ضد الفنانة نهلة زكى يتهمها فيها بتحرير إيصالات أمانة له بمبلغ 2 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم.
جدير بالذكر أن الفنانة نهلة زكى كانت تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدقي، تتهم المنتج محمد السبكي بالتحرش والتعدي عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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