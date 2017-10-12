أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

12:28 ص الخميس 12 أكتوبر 2017

اليوم.. الحكم على الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

المنتج محمد السبكي

كتب- طارق سمير:

 

تصدر محكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، حكمها على الفنانة نهلة زكي فى اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح المنتج محمد السبكى.

 

كانت الفنانة أجرت عملية مضاهاة لتوقيعها بتوقيع آخر على إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه قدمه المخرج محمد السبكي، واتهمها بتحريرها له وامتناعها عن السداد. 

 

كان المنتج محمد السبكي تقدم بدعوى ضد الفنانة نهلة زكى يتهمها فيها بتحرير إيصالات أمانة له بمبلغ 2 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم. 

 

جدير بالذكر أن الفنانة نهلة زكى كانت تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدقي، تتهم المنتج محمد السبكي بالتحرش والتعدي عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 12 أكتوبر.. تأجيل محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون

    أخبار

  • تأجيل محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بخيانة الأمانة لـ20 يوليو

    أخبار

  • تأجيل دعوى تتهم الفنانة نهلة ذكي بخيانة الأمانة لـ29 يونيو

    أخبار

  • نهلة زكي تغادر محكمة الهرم بعد استكتابها في اتهام السبكي

    أخبار

إعلان

fab48ba3e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد