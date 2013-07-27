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"تنسيقية 30 يونيو" تشكر شعب أسيوط لاستجابته لدعوة الجيش ضد الإرهاب

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"تنسيقية 30 يونيو" تشكر شعب أسيوط لاستجابته لدعوة الجيش ضد الإرهاب "تنسيقية 30 يونيو" تشكر شعب أسيوط لاستجابته لدعوة الجيش ضد الإرهاب

كتب : سعاد أحمد منذ 5 دقائق

قال الدكتور علي سيد، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لفاعليات 30 يونيو، إن اللجنة تشكر شعب أسيوط الكريم الذي استجاب لدعوة اللجنة ودعوة القوات المسلحة للاحتشاد في الميادين دعما للقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.

وأضاف سيد: "كما أننا نشكر الأحزاب والقوى السياسية التي اشتركت في تنظيم الفعاليات بميدان الشهداء أمام محافظة أسيوط، ونتعهد بمواصلة الكفاح جنبا إلى جنب مع شعبنا الأبي ومؤسسات الدولة لنصل إلى حرة أبية خالية من القمع والإرهاب يتعايش فيها كل طوائف المجتمع المصري في أمن وسلام وتكافل بلا إرهاب ولا ديكتاتورية من أي نوع، حفظ الله مصر حرة قوية مستقلة".

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